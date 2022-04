Coalitieadvies voor Smallingerland; Noardeast-Fryslân bijna klaar met formatie

Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân lijkt als eerste gemeente in onze provincie klaar te zijn met het vormen van een nieuw college. Drie partijen komen in het college: de FNP, S!N en Gemeentebelangen.

In Noardeast-Fryslân zijn het dus drie lokale partijen die een college met vijf wethouders willen vormen. Eén van die beoogde wethouders is Aant Jelle Soepboer van de FNP. Hij vindt het bijzonder en mooi dat het om lokale partijen gaat. "Dit is ook wat de kiezers willen en duidelijk uitgesproken hebben. Dat zien we ook in de verkiezingsuitslag."