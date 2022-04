Wolvenkoppel in Zuidoost-Fryslân: "Grote vraag is: krijgen ze ook een aantal jongen?"

Dat is meer dan een verdubbelingen van het aantal in de drie maanden daarvoor. Volgens Harry Oosterman van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân is de grote vraag nu: krijgt het koppeltje ook jongen? "Want als dat het geval is, dan zoeken die ook weer naar een nieuw gebied", zegt Oosterman.

Schaap verwond bij Boijl

Het koppeltje zou dinsdag toegeslagen hebben in Boijl. Schapenhouder Roelof Groen zag dat 14 van zijn 45 dieren zwaar verwond waren. Sommigen misten delen van de buik, anderen een hele heup. "Dit moet gedaan zijn door twee wolven, zoveel schade", zegt Groen.

Volgens Oosterman heeft de provincie het wel goed geregeld om schade zoveel als mogelijk te voorkomen. "Ik kan schapenhouders alleen maar aanraden om bij de provincie een subsidieverzoek te doen om preventieve maatregelen te nemen. Het is ook met terugwerkende kracht, dus de mensen die al eerder maatregelen hebben genomen kunnen ook aanspraak maken op de subsidie."

Internationale samenwerking

Oosterman denkt dat preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van hekken, kan werken, maar die moeten dan wel goed neergezet worden. Er komt volgens Oosterman een oplossing voor: "Er komt binnenkort een consulent in Fryslân die de boeren helpt om de hekken goed neer te zetten."

Oosterman vindt dat Nederland internationaal moet samenwerken om de schade van wolven te beperken. "Wolven zitten in de hoogste klasse wat betreft bescherming. Daarom moet je samenwerken met België en Duitsland om te kijken hoe de wolvenpopulatie zich ontwikkelt en hoe je daar paal en perk aan kunt stellen.