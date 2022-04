Friese jachtenbouwers onduidelijk over schepen Russische eigenaars

Ook Friese jachtenbouwers hebben wel eens contact met Russische eigenaars, maar geven nooit de identiteit van een eigenaar weg uit privacyoverwegingen. Daarom blijft het onduidelijk wat wel of niet een schip is dat aan de ketting gelegd is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het superjacht Galactica dat in Harlingen ligt voor de afbouw.

Instanties houden mond gesloten

Bij Icon Yachts ligt het schip in het dok. Van wie het schip is, is officieel niet bekend. Uit verschillende hoeken wordt gemeld dat het van de Russische oligarch Vagit Olekparov is. Bij de bouwer van het schip, Heessen Yachts, wil men niet zeggen of het schip bij de 14 schepen hoort die aan de ketting liggen en ook de douane doet geen uitspraken.

Fead Ships in Makkum heeft geen opdrachten van de Russen die op een sanctielijst staan. Bovendien houden ze zich aan alle regels en wetten die er zijn op dit gebied. "We werken mee aan alle regelgeving die de overheid oplegt", zegt woordvoerder Farouk Nefzi.

Grote impact

Volgens Nefzi is er dus bij hen geen sprake van schepen die onder toezicht staan. De douane is bij het bedrijf geweest voor onderzoek. Volgens Nefzi is dat allemaal netjes gegaan. Het bedrijf doet zelf ook altijd nauwkeurig onderzoek naar de personen voor wie ze bouwen.

De situatie in Oekraïne heeft volgens de woordvoerder van de luxe jachtenbouwer grote impact. Vooral ook het stigma heeft invloed. "Wij worden te vaak als symboliek gebruikt voor een zeer onterechte conclusie."

Volgens Nefzi heeft de werf in Makkum zo'n 600 schepen gebouwd. 98 procent daarvan is voor Europese en Amerikaanse opdrachtgevers. Er is amper 2 procent aan de Russische regio geleverd. Volgens hem doet het negatieve beeld geen recht aan de branche die voor veel werkgelegenheid zorgt en met passie aan schepen werkt.