Miljoen voor onderzoek naar toekomst van de landbouw op Terschelling

Dat kan bijvoorbeeld door zoet water langer vast te houden, maar ook door gras en kruiden te gebruiken die niet zoveel water nodig hebben. De resultaten van deze aanpak zijn als het goed is ook op andere Waddeneilanden te gebruiken. Natuurlijk is het niet het eerste onderzoek in zijn soort, maar tot nu toe is vooral gekeken naar de landbouw en minder naar melkveehouders.

Duinen

Het initiatief voor deze aanpak, komt van het eiland zelf. Het Waddenfonds betaalt bijna een miljoen euro mee aan het project. In de polder waar de boeren hun bedrijf hebben, zit een relatief dunne laag zoet water onder de grond, maar het meeste zoete water is in de duinen te vinden. Dat water is ook belangrijk voor de natuur buiten de polder. Zo kunnen veel bloemrijke duinvalleien niet zonder een hoge waterstand blijven bestaan.