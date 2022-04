Bond van ijsclubs Ooststellingwerf houdt op te bestaan

Heel jammer dat de bond moet worden opgedoekt, zegt secretaris Rinus Liekelema. Hij zit al 24 jaar in het bestuur. Er zijn wel meer leden die ook heel lang in zitten. Opvolgers vinden lukt niet.

Voor bestuursleden van plaatselijke ijsclubs zal dat misschien net wat makkelijker gaan, denkt Liekelema. De mensen hebben binding met het dorp, terwijl de bond op gemeentelijke niveau opereert.

Niet vaak natuurijs

De belangrijkste taak van de Bond van ijsclubs in Ooststellingwerf is om kampioenswedstrijden te organiseren. Dat doen ze samen met de elf plaatselijke ijsclubs in de gemeente.

Het is echter al negen jaar geleden dat er kampioenswedstrijden waren. Daarbij wordt de animo bij de deelnemers ook steeds minder, ook omdat er niet vaak meer natuurijs is.

De bond heeft nog geprobeerd om via de plaatselijke ijsclubs nieuwe bestuursleden te krijgen. Zonder resultaat.

Toen hebben ze aan de plaatselijke clubs voorgesteld om, als er geen nieuwe bestuursleden komen, de bond maar op te heffen, De clubs zijn daarmee akkoord gegaan.

Het bestuur wil het organiseren van de kampioenswedstrijden nu aan de ijsclubs in de gemeente overlaten.