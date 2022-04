Wetterskip wil windmolens Nij Hiddum-Houw kopen

Wetterskip Fryslân wil in 2025 alle energie die zij verbruiken duurzaam opwekken. "Deelnemen in het windpark is een prachtige kans om energieneutraal te worden", zegt bestuurder Annet van der Hoek.

44 miljoen

"Wij hebben al heel veel zonnepanelen op onze waterzuiveringen geplaatst. En allerlei andere initiatieven genomen om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Maar alle energie duurzaam opwekken, is voor ons niet haalbaar zonder windenergie."

De vier molens kosten 44 miljoen euro. het waterschap en de gemeente investeren beide 7 miljoen euro. De rest van het geld komt van een lening en de uitgifte van obligaties. Het waterschap wil de opbrengsten dan de molens gebruiken voor het verduurzamen van het waterschapswerk.