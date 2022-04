Gemeente Leeuwarden helpt inwoners die in armoede leven

In de gemeente wonen ongeveer 11000 gezinnen die net op of net boven het sociaal minimum zitten. Door de sterk gestegen kosten levensonderhoud, onder andere van energie, zijn zij slachtoffer van 'een stille ramp', zoals wethouder Hein Kuiken het formuleert. Hij heeft armoedebestrijding in zijn takenpakket.

Automatisch overgemaakt

Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen automatisch een bedrag van 800 euro op hun rekening. Dat is het geld dat het Rijk beschikbaar stelt. De gemeente wil het nu alvast uit eigen zak voorschieten. Daarmee neemt de gemeente een financieel risico, maar mensen helpen is op dit moment belangrijker dan financiële zekerheid, volgens wethouder Kuiken.

Zelf aanvragen

De inwoners die die geen bijstandsuitkering krijgen, maar die wel in armoede leven, moeten de 800 euro compensatie zelf aanvragen bij de gemeente.

Voedselpakketten

Naast de financiële hulp zullen ook energiecoaches meehelpen en worden voedselpakketten en ontbijtjes uitgedeeld. Dat uitdelen wordt gedaan door organisaties zoals het Rode Kruis, de Rotary of via de wijkteams. De gemeente wil bovendien de capaciteit voor de vroegere signalering van schulden vergroten.