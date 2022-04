Martin en Ytsje zijn van het gas af, terug naar petroleum en kolen

Die liefde voor het ouderwetse was er al langer. Dat ze nu de stap gezet hebben, heeft te maken met de hoge gasprijzen. "Het werd zo verschrikkelijk duur. Dat het ons het laatste zetje heeft gegeven. Voor gewone mensen is het niet meer te betalen."

Martin hoort verhalen van mensen die de kachel thuis niet hoger dan vijftien graden hebben, omdat ze het anders niet kunnen betalen. "Dat is toch schandalig in zo'n rijk land?"

Genoeg van

Ze hadden er genoeg van, zegt Martin. "Toen zei ik: "Ik zal dat gore gasbedrijf eens krijgen!' Daarom zijn we weer begonnen de kachel te stoken en we haalden de oude petroleumstellen weer van zolder. Even kijken of hij het nog doet."

En hij doet het. Ze krijgen veel reacties. "Sommige mensen vinden het een leuk idee of een goed initiatief", zegt Ytsje. "Anderen vinden dat we wel heel erg terug in de tijd gaan."

Terug naar prehistorie?

Martin: "Iemand zei tegen ons dat we terug zijn gegaan naar de prehistorie. Zo gek is het niet, maar we gaan wel wat terug, ja. Dat heeft onze voorkeur. En het valt allemaal enorm mee. Dat verbaast ons ook wel een beetje."