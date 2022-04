Staatssecretaris Gunay Uslu brengt bezoek aan Omrop Fryslân

Ze keek bij de montage van het televisieprogramma HEA! en brak in het radioprogramma No derfoar! in. Tijdens het bezoek ging het ook over het Fries.

Ze kreeg bovendien informatie over de samenwerking van Omrop Fryslân met de lokale zenders RTV NOF en LEO Middelsé in samenwerking met de NOS.

Na het bezoek aan de redactie van de Omrop in Leeuwarden ging de staatssecretaris naar De Westereen om bij RTV NOF te kijken.