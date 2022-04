Staatssecretaris Gunay Uslu bezoekt Omrop Fryslân: "Ik ben onder de indruk"

Ze sprak onder andere met directeur Houkje Rijpstra en hoofdredacteur Ingrid Spijkers en brak in in het radioprogramma No derfoar!

"Ik ben onder de indruk", zei staatssecretaris Gunay Uslu. "Het is heel mooi om te zien hoe belangrijk Omrop Fryslân is voor de regio, hoe het verbindt. Ik zie hele nieuwe praktijken zoals Instagram en memes, en hoe bevlogen de mensen zijn. Je ziet aan de blik van mensen dat ze het ontzettend leuk en belangrijk vinden. En je ziet hoe dichtbij de omroep is in de regio bij de mensen."

Jong talent

De staatssecretaris werd ook voorgesteld aan trainee Iris Witzenburg (22), een van de jongste Omrop-medewerkers. Iris werkt bij de omroep in het kader van het trainee-traject van Omrop Fryslân, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. De deelnemers studeren een dag per week en zijn vier dagen aan het werk.

Uslu wilde van Witzenburg weten hoe het haar bij de omroep bevalt. Toen Witzenburg zei dat ze pas in januari was begonnen, zei Uslu: "Ik ook. Ook ik moet nog veel leren in deze functie, maar dat maakt het juist spannend en leuk."

De staatssecretaris liet zich positief uit over initiatieven om jong talent aan publieke omroepen te binden. "Dat is belangrijk voor publieke organisaties. Je krijgt nieuwe ideeën en nieuwe energie."