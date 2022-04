Operaasje Fryske Flagge: door een botsing woont Ricki Wöll in Oostenrijk

Ricki en haar vriendin konden helemaal niet skiën, maar daar had de skischoolhouder wel wat op bedacht: hij kon ze privélessen geven. "In die tijd was er veel vraag naar skidocenten. Het was er bijvoorbeeld druk met Friese families", legt Ricki uit. "We zeiden toen: 'Laten we het maar doen'."

'Prachtige plek'

Zo werden Ricki en haar vriendin zomaar ineens skilerares. "Nou ja, 'skilerares', eigenlijk is dat wel wat een groot woord", nuanceert Ricki. "Het stelde niet zoveel voor. Er waren een hoop Nederlandstalige kinderen, daar hebben we wat mee geskied.

Op de skischool kwam Ricki haar huidige man tegen. In een klein ziekenhuis in Schwaz - "ongeveer zo groot als het Antonius Ziekenhuis in Sneek" - ging ze daarna aan het werk. Ze woont nog altijd met veel plezier in Tirol. "Op een prachtige plek, met bergen en een mooi meer. Ook de mensen zijn leuk."

Terug naar Fryslân

De familie van Ricki komt regelmatig bij haar op bezoek: zo ver ligt het helemaal niet bij Fryslân vandaan. "Elke keer als ik er kom, geeft het een goed gevoel. Ik voel me in Fryslân even goed thuis als hier."