Tresoar doet oproep aan publiek: zet verhalen of topstukken online en deel ze

Het verhaal of persoonlijke topstuk kan in een bericht of video op Facebook of Instagram worden gezet. Daarin moeten drie vrienden worden opgeroepen om hetzelfde te doen, zo is althans de bedoeling van Tresoar.

Het kan gaan om vrolijke of verdrietige verhalen, van nu of van toen, kort of lang. Alles kan, als ze maar een link met Fryslân hebben. Datzelfde geldt voor het persoonlijke topstuk.

De provincie in

In dit jubileumjaar zijn er meer activiteiten. Zo gaat Tresoar tevens de provincie in om bijzondere verhalen van een plek naar de mensen te brengen.

Bert Looper vertelt het verhaal op deze locaties. De voormalige directeur gaat met mensen in gesprek over de rol van geschiedenis voor de toekomst van het dorp of de stad. Dorpen en steden kunnen aangemeld worden op de website van Tresoar.

Daarnaast laten medewerkers van Tresoar dit jaar elke week online hun persoonlijke topstukken zien.