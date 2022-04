Trainer Jan Piet Bosma op non-actief bij Harkemase Boys

De beslissing is genomen vanwege een serie slechte resultaten van de laatste maanden. Willem van Kammen, de assistent van Bosma, neemt voorlopig zijn werk over.

"Het is nooit een gemakkelijke beslissing", schrijft voorzitter Sippe Heeringa op de website van de voetbalclub. "Maar in het belang van de club en lijfsbehoud in de Derde Divisie moeten we dit noodzakelijke en vervelende besluit nemen."

Harkemase Boys staat momenteel 13de, met twee punten voorsprong op nummer 15, ODIN '59. De nummers 15 en 16 van de lijst spelen aan het einde van het seizoen in een nacompetitie met periodekampioenen uit de hoofdklasse, met als inzet twee plekken in de derde divisie.

Harkemase Boys zoekt een vervanger voor Bosma voor de rest van het seizoen. Van de laatste twaalf wedstrijden werd vijf keer gelijkgespeeld en zeven keer verloren.