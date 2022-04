Landelijke belangstelling voor concept spoedzorg in Dokkumer ziekenhuis Sionsberg

Spoedzorg is voor patiënten die met een verwijzing van de huisarts in één dag geholpen kunnen worden. Het is iets anders dan spoedeisende hulp waar mensen zo naartoe kunnen.

"Patiënten en huisartsen hebben ons het afgelopen jaar kunnen vinden. In het begin was het wat moeizaam. Huisartsen moesten wennen dat er weer een spoedzorg was", vertelt Derk Jan Nienhuis, verpleegkundig specialist van de afdeling in Dokkum.

In het afgelopen jaar hebben ze zo'n duizend patiënten behandeld. "Patiënten komen uit de wijde omgeving, maar we zitten nog niet aan ons maximum." Patiënten met bijvoorbeeld een gebroken pols of enkel of pijn op de borst kunnen na een doorverwijzing van de huisarts of ambulancedienst op de spoedzorg komen.

Sneller geholpen

Voor de patiënt heeft de spoedzorg voordelen. "De patiënt wordt bij ons direct geholpen in tegenstelling tot de spoedeisende hulp waar spoed voor een breuk gaat en de patiënt vaak een tijd moet wachten. Als op de foto een breuk is geconstateerd, beginnen we de behandeling en staan de mensen binnen een uur weer buiten."

Voor Nienhuis was het eerst wennen. Hij kwam van de ambulancezorg. "Het is een nieuw en spannend concept in Nederland. We hebben bewezen dat we veilige zorg kunnen bieden en ook planbare zorg. Er is interesse uit het land om dit concept ook elders te doen."

Zorg uitbreiden

In Dokkum bekijken ze of ze de spoedzorg ook kunnen uitbreiden naar de weekenden. "Dan hoeven mensen niet naar Leeuwarden of andere plekken. Soms wachten mensen tot ze op maandag bij ons terecht kunnen." Ook wordt in samenwerking met huisartsen gekeken of ze meer aanbod voor ouderen kunnen ontwikkelen.