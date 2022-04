Degradatiezone dichtbij; kan Harkemase Boys het tij nog keren?

Verantwoordelijk voor het niet verlengen van het contract is onder andere voorzitter Sippe Heeringa.

Is het al crisis in Harkema?

"Het is niet meteen crisis, maar er wordt wel over gesproken. We willen een oplossing zoeken, want we willen niet nog een paar wedstrijden verliezen."

Jullie hebben in december al bekend gemaakt niet verder te gaan met trainer Jan Piet Bosma. Waarom niet?

"Wij waren van mening dat we iets anders moesten. Het is wat lastig om het over details te hebben, maar we willen bekijken of we op tactisch gebied iets kunnen doen, dat we bekijken: wat gebeurt hier op het veld? Met welke boodschap zijn we aan het voetballen? En dat was weleens warrig."

Op tactisch gebied kon het bij Bosma wel beter?

"Ja, maar of dat aan de trainer ligt of aan de combinatie. Maar ik denk dat de klik tussen deze trainer en de spelersgroep niet goed genoeg is om het maximale uit deze groep te halen. Maar het kan ook aan de spelers liggen."

Bosma zei in een artikel in de Leeuwarder Courant dat hij nooit uitleg heeft gekregen over waarom jullie niet met hem verder willen.

"Dat is niet waar. En ik vind dat ook wel vervelend. Ik vind dat je zoiets binnenkamers moet houden. We hebben het hem wel uitgelegd."