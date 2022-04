Oplossing stikstofprobleem ligt niet in opkopen 110 boerderijen, vindt gedeputeerde

Het idee achter de Friese aanpak is om alles in overleg te doen. Dat idee staat nog overeind, zegt Fokkinga. "Voor ons is er geen enkele reden om het anders te doen. Samen bereiken we de beste resultaten."

Fokkinga is deze week op bezoek geweest bij boeren in het gebied. "We hebben even gepraat. Dat was een verhelderend gesprek. De mensen hebben gezegd hoe het bij hen overgekomen is en wij hebben gezegd hoe we erin staan. Het is echt niet de bedoeling dat we die 110 bedrijven opkopen."

Boeren bereid om te stoppen

Hoeveel dan wel? "Daar valt niks over te zeggen. Het is één van de opties, in sommige provincies gebeurt het al. In onze provincie nog niet. Maar in die hoek is ook een aantal boeren best bereid om te stoppen. Dat kan helpen om de problematiek op te lossen."

Woensdagavond praat de Tweede Kamer met de ministers Staghouwer en Van der Wal over het aanpakken van het stikstofprobleem.

'Vertrouwen in provinciale politiek beschadigd'

In Fryslân is collegepartij CDA niet te spreken over de aanpak van Fokkinga. Hij zou de betrokken partijen in Súdeast-Fryslân niet ruim van te voren hebben geïnformeerd en daarmee is volgens het CDA het vertrouwen in de provinciale politiek beschadigd.