Laatste infoavond over bouw Cambuurstadion: "Grootste hobbels nu gehad"

Er kwamen tussen de honderd en tweehonderd omwonenden af op de presentatie van Van Wijnen. De laatste bijeenkomst was op 12 oktober. "Er is veel gebeurd de afgelopen maanden", zegt Arjen Oosting, directeur Projectontwikkeling van Van Wijnen.

"Inmiddels zijn de vergunningsstukken klaargemaakt, het is ingediend en hij is vergund. Nu zijn we druk aan het uitwerken en daarom staan we hier vanavond ook. Om te vertellen over de plannen zover ze nu zijn."

Licht en geluid

Daarnaast kregen de aanwezigen een presentatie van een licht- en geluidsexpert over eventuele overlast. Daaruit bleek dat de lichtoverlast binnen de normen blijft. De geluidsoverlast op de meeste vlakken ook.

Alleen als Cambuur een wedstrijd speelt in de avond is de verwachting dat de grens van de gemiddelde geluidsdruk op sommige plaatsen wordt overschreden. Met één decibel. De norm ligt tussen 19.00 en 23.00 uur op 45 decibel, terwijl die volgens het onderzoek op sommige plekken 46 decibel kan worden.

Dat wordt door de partijen als acceptabel gezien.