Fries terug in Oekraïne: "Je ziet een land in oorlog"

Pas bij de grens kon Nammensma merken dat hij onderweg was naar een land in oorlog. "Het is een normale wereld. Dan kom je bij de grens en dan heb je wel een paar keer een vraagteken. Ik heb toch de keuze gemaakt om de grens over te gaan", zegt Nammensma.

"Daar was het rustig en vriendelijk, het heeft vijftien tot twintig minuten geduurd. Het voordeel is dat ik de taal goed kan spreken."

Akelig gevoel

"Maar dan kom je in een land dat in oorlog is", gaat Nammensma verder. "Je ziet een hoop hulptenten van verschillende organisaties en je rijdt over wegen waar je om de tien à vijftien kilometer checkpoints hebt. Dat is een akelig gevoel."