Zwembad Nij Beets haalt geld op voor opknapbeurt door tegeladoptie

Het zwembad is de afgelopen twee jaar inkomsten misgelopen. Vanwege de coronacrisis en relatief slechte zomers waren er minder mensen.

De kosten zijn er wel en het bad moet nu aangepakt worden. Een jaar geleden is de machinekamer gerepareerd, dat kostte ook al bijna 40.000 euro.

Tegels adopteren

Om nieuwe tegels in het zwembad te kunnen betalen, kunnen zwemmers en dorpsbewoners nu vierkante meters zwembad adopteren. Eén vierkante meter kost 25 euro.

Met de opbrengst van de 'adoptie' moet een financieel gat van 12.000 euro gedicht worden.

Voor 15 mei

Wanneer de tegels gelegd worden, is nog niet bekend: het tegelbedrijf wacht nog op de tegels. De bedoeling is dat het 15 mei klaar is, want dan gaat het zwembad open.