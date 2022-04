Klimaatwetenschapper Linda Steg houdt hoop: "We hebben best veel invloed"

In het rapport staat dat het mogelijk is om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren vergeleken met 2019. Dat vraagt om snelle actie.

"De hoofdconclusie is dat klimaatverandering nu al optreedt en dat het negatieve gevolgen heeft", zegt Linda Steg, die werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Uit het rapport blijkt volgens haar dat er nog hoop is om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 of 2 graden. Dat is ook afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. "Maar de kans om het te halen, wordt steeds kleiner naarmate we langer wachten."

'We kunnen veel dingen doen'

Het rapport toont aan dat gedragsverandering bij consumenten belangrijk is. "We kunnen veel doen. We kunnen proberen onze huizen goed te isoleren, duurzame energie te gebruiken, fietsen en wandelen in plaats van de auto nemen, we kunnen minder vliegen, minder zuivel en vlees eten."

Volgens Steg is het ook belangrijk dat mensen minder eten verspillen en stemmen op politieke partijen "waarvan we denken dat ze goed klimaatbeleid gaan voeren. Als burger hebben we best wel veel invloed."