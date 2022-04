Spoorbrug langer open voor scheepvaart: krappere overstaptijden voor treinreiziger

Meer vaarverkeer

"Twee keer zes minuten wordt echt te krap, zeker als het vaarverkeer weer toeneemt", zegt gedeputeerde Avine Fokkens. " We willen niet dat het risico lopen dat de brug door een schip wordt aangevaren, zoals in Groningen is gebeurd."

Krappere overstaptijden

ProRail laat in een reactie weten dat vertraging van de trein van Leeuwarden naar Zwolle kan betekenen dat de overstaptijden in Zwolle krapper worden.

Zoals het er nu naar uitziet, zal alleen de stoptrein tussen Leeuwarden en Zwolle - of andersom - hinder ondervinden van de ruimere brugopeningstijden. "Het is niet zo dat er structureel vertragingen gaan ontstaan, maar het kan zich voordoen dat een trein even moet wachten op een boot die door de brug vaart."