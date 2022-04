"Het is hartverwarmend om te zien hoe iedereen zich om ons bekommert"

Studeren in Groningen

Het laatste verhaal dat ik wil schrijven gaat over mijn studie. Een paar weken geleden ben ik een dag in de stad Groningen geweest, om de universiteit te bekijken. De belangrijkste reden om hiernaartoe te gaan was om te kijken wat de mogelijkheden zijn om hier te studeren.

Voordat ik naar Beetsterzwaag kwam was ik eerstejaarsstudent bij de 'Kyiv National University of trade and economics'. Ik studeerde daar internationale management.

Het enige waar we die dag achter kwamen is dat ik vanaf september kan beginnen met een studie, nadat ik allerlei examens had gehaald. Daarom hebben we de rest van de dag foto's gemaakt en de toeristische plekjes bekeken. We hadden ook de kans om op een platform te gaan (het Forum, red.), waar we de hele stad van bovenaf konden bekijken.

Geen laptop

Gelukkig is er intussen iets anders bedacht door mijn universiteit in Oekraïne. Afgelopen vrijdag begonnen ze met online lessen die ik kan volgen. Het grote probleem was dat ik geen laptop had om mijn huiswerk op te maken en de lessen te volgen.