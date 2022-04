Accolade vraagt Sneker huurder om tegenprestatie

"We hopen dat deze actie een positieve impuls aan de buurt kan geven", legt Ellen Dikland van woningcorporatie Accolade uit. "We willen mensen bewust na laten denken over wat ze kunnen doen voor hun buurt."

Van barbecue tot uitlaathulp

Het mag van alles zijn: een Facebookpagina voor de buurt oprichten, een buurtbarbecue opzetten, de hond voor een zieke buurvrouw uitlaten. "Het mag iets kleins en laagdrempeligs zijn, bijvoorbeeld de tuin onderhouden rond het complex. Het hoeft niet periodiek: het moet niet afschrikken, maar positief stimuleren."

Accolade merkt dat als mensen meer contact met hun buren hebben, ook het woonplezier toeneemt.

Het is de eerste keer dat Accolade iets dergelijks doet. Omdat er tien appartementen vrij kwamen te staan vanwege onderhoud, was dit een uitgelezen kans.