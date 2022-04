Dennis Veenker stopt nu echt met bobsleeën: "Ik heb alles meegemaakt"

De Spelen waren natuurlijk het hoogst haalbare voor de 29-jarige Veenker. "Ik kan afsluiten met de mooiste wedstrijd van mijn carrière. Dus dit is de beste beslissing voor mij persoonlijk."

Wat was het mooiste moment van zijn carrière? "Het mooiste van alles was het moment dat we hoorden dat we naar de Olympische Spelen mochten. Dat alle moeite die we ervoor hebben gedaan, eindelijk beloond werd", vertelt Veenker.

Eerder vertelde hij over dat moment: "Iedereen werd gewoon helemaal gek. Janke, schreeuwen, weet ik veel."

Maatschappelijke carrière

De gedachte dat het er nu écht op zit is voor Veenker niet nieuw, omdat hij in het najaar van 2021 ook al zou stoppen. "Dus de stap is niet heel groot", vertelt hij. Wat zijn de plannen nu? "Ik ga mijn opleiding afmaken. En ik ben trainer en coach van een paar atleten."