Provincie steunt zaadcampagne: van biljartlaken tot kruidenrijk land

De campagne 1001ha bestaat al sinds oktober 2020 en is opgezet als landelijke crowdfundingsactie. Het gaat om een initiatief van Urgenda en LTO Nederland. Het doel was aanvankelijk om 1.001 hectare landbouwgrond om te zetten naar kruidenrijk grasland. Die 1.001 hectare is al lang gehaald, landelijk is er met behulp van 800 boeren al 2.400 hectare aangepakt.

Korting op zaadmengsel

Het idee: boeren krijgen een flinke korting op het kopen van een kruidenrijk graszaadmengsel. Dat is goed voor de biodiversiteit boven- en onder de grond.

"We zien nu veelal één soort Engels raaigras. Maar deze mengsels bevatten wel zo'n 15 tot 20 soorten kruiden, klavers en grassen", legt Hanneke van Ormondt van Urgenda uit. "Er zitten verschillende lengtes wortels tussen. Bij droogte zijn er ook langere wortels die beter bij het water kunnen. Het is dus droogtebestendiger en de bodem wordt er ook veel luchtiger van."

Minder CO2-uitstoot

Het nieuwe land moet ook voor minder CO2-uitstoot zorgen. "Klavers en andere vlinderbloemigen halen stikstof uit de lucht en leggen het vast in de bodem. Daardoor is er minder kunstmest nodig. Het niet gebruiken van kunstmest is ook goed voor het bodemleven en het bespaart."