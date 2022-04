Hans van der Werf: "Er moet een Fries Klimaatakkoord komen"

Directeur Hans van der Werf vindt de aanpak van provincie Fryslân nog te slapjes. Hij pleit voor een totaalaanpak, waarbij Fryslân vooroploopt. "Fryslân is overzichtelijk en we hebben redelijk in beeld aan welke knoppen we kunnen draaien. Daar liggen ook kansen."

Maandag kwam het VN-klimaatpanel IPCC met een rapport, waarin staat dat het mogelijk is om in 2030 de uitstoot met de helft te verminderen in vergelijking met 2019. Maar dan moet er wel snel actie worden ondernomen.

Aan de bak met CO2

"Het is wel een heftig rapport. Het geeft aan dat we aan de bak moeten", zegt Van der Werf. "Om in 2030 de CO2-uitstoot door de helft te krijgen, moeten we eigenlijk in 2025 met de groei van de CO2-uitstoot zijn opgehouden. Daar zitten we nog niet: de uitstoot neemt momenteel nog toe. Dus de komende jaren worden spannend."

De Friese Milieu Federatie heeft kortgeleden een Friese CO2-wijzer, waarin de Friese uitstoot in sectoren is ingedeeld, zoals ze gedefinieerd zijn door het Nationale Klimaatakkoord.