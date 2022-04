Geluidsoverlast door motoren: actiegroep wil motorrijders bewuster maken

De actiegroep biedt de campagne dinsdag bij wijze van petitie aan bij de Tweede Kamer. De campagne wordt gesteund door verschillende motororganisaties, de Rai, de BOVAG en Veilig Verkeer Nederland.

Als de overlast te ernstig wordt, kan dat gevolgen hebben, zegt Vera de Bruijn uit Drachten. Ze is beleidsmedewerker van MAG. "Je kunt een flinke boete aan je kont krijgen."

Hele dag in de herrie

Het doel van de campagne is dus om met name motorrijders bewust te maken van de overlast die ze kunnen veroorzaken. "We vragen ze om er een beetje rekening mee te houden als ze in een gebied rijden met veel huizen. En dan kun je wel zeggen dat je zo weg bent, maar daarna komen er nog honderd motoren. Mensen zitten dan de hele dag in de herrie."

Gewone uitlaten hebben dempers, die de geluidsoverlast beperken. "Maar je hebt ook knutselaars die dat eruit slopen", zegt De Bruijn. "En dan ga je wel over de norm heen."

Wegen dicht

Op sommige plekken zijn wegen al afgesloten na klachten. "Bewoners hebben aangeklopt bij een gemeente en die moet dan iets doen."

Hoeveel van de motoren te veel geluid maken, durft De Bruijn niet te zeggen. "Sommige mensen zeggen 'de meesten', anderen zeggen dertig procent. Zelf denken we tussen de vijf en tien procent. Maar dat is niet onderbouwd met onderzoek."

Hoe bereiken?

In het magazine van de organisatie staan oproepen om minder geluid te maken, maar dat wordt door de meeste motorrijders niet gelezen. Dus hoe moet je ze dan bereiken? "Ik denk alleen maar met borden langs de weg."

De campagne moet daaraan bijdragen. Overheden kunnen het logo van de campagne gebruiken op plekken, waar overlast moet worden verminderd.