Fries konvooi terug van Moldavië: "Confronterend, maar bikkelhard nodig"

De vluchtelingen waren zeer blij met de hulp van het konvooi. "Ze haalden de aardappelen en uien zo bij ons uit de wagen. Stichting Mensenkinderen had het gigantisch goed georganiseerd. Op iedere locatie stond een heftruck en waren wel 10 of 20 mensen om te helpen met lossen. Alles werd geregistreerd. De kerken werken goed samen met de gemeenten. En de mensen zijn heel dankbaar voor alles wat ze krijgen."

"Bikkelhard nodig"

Lautenbag gaat met een goed gevoel terug naar huis. "Maar dit was niet de laatste keer. Ik denk dat we over een aantal maanden weer naar Moldavië gaan met vier of meer mensen. Dat moet eerst op touw worden gezet, natuurlijk. Maar die mensen hebben het bikkelhard nodig. En wij hebben veel over."