Recensie Griene Sjippe: "Theatercollectief kiest voor cabaret"

"Hebben jullie echt voor deze voorstelling betaald?" De vraag aan het publiek komt bijna dreigend over. Beide spelers gaan anders met regelmatig de confrontatie met de toeschouwers aan. Het entreegeld van 18 euro gaat echter niet naar de beide cabaretiers, ook niet naar de muzikanten. Die het, zoals vanouds, met consumptiebonnen moeten doen.

Staande ovatie

Ik moest even denken aan de laatste show van de gerenommeerde cabaretier Hans Teeuwen. Die laat de toeschouwers 40 euro betalen voor een stoel. 'Kassa', want de mensen lachen toch wel om hem, wat hij ook doet. Zegt hij zelf. De kritieken en reacties op deze voorstelling zijn echter erg negatief.

Griene Sjippe kreeg bij de première in Mantgum een staande ovatie. Terecht. Hier en daar nog even bijschaven, een enkele scène wat korter en er staat een voorstelling die meer dan de moeite waard is. En hopelijk de kas van het theatercollectief weer een beetje kan speuren. Want de eerste samenwerking van Sijbrandij en Fokkema smaakt naar meer!