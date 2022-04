De Veenhoop heeft grote moeite met herinrichting De Hege Warren

"Dit gebied is uniek voor de stilte en de duisternis in de avond. Er staan nu misschien tien boerderijen aan de andere kant. Dat worden er 110, met vervuiling en alles erbij. Het komt in onze ogen niet overeen met een natuurplan."

Rapporten naar de gevolgen zijn niet zo negatief gesteld. "Maar dat is denk ik gezien vanuit een westerse blik. En niet gezien vanuit hoe het nu is, met rust, stilte en duisternis. Dat raken we kwijt."