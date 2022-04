Leeuwarder advocaten zetten belangrijke stap tegen uitzichtloosheid levenslang

Boksem is van mening dat een levenslange gevangenisstraf in strijd is met de regels uit het Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Zwaarder dan de doodstraf

Een levenslange celstraf is in Nederland in principe ook echt levenslang. Boksem vindt dat iedereen recht heeft op perspectief op vrijheid. "Het is nogal wat om iemand 50, 60 jaar in detentie te houden. Dat is nog zwaarder dan de doodstraf, zou ik zeggen."

De advocaat heeft bij het Europees Hof een klacht ingediend naar aanleiding van een jonge cliënt van hem die in 2017 werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Deze klacht is nu 'ontvankelijk' verklaard.

"Dat is een belangrijke hobbel", stelt Boksem. "In de praktijk is het Hof heel streng in de selectie van zaken. Men neemt niet gauw aan dat de zaak daadwerkelijk in strijd zou kunnen zijn met gedragsnormen en regels uit het Verdrag voor de Rechten van de Mens. De meeste zaken stranden al in het begin van de procedure."

Politieke passant

Het Hof gaat de Nederlandse staat nu om toelichting vragen naar aanleiding van de klacht van Boksem. De advocaat is het namelijk ook niet eens met de Nederlandse werkwijze als er levenslang is opgelegd

"Er is wel een procedure voor levenslang gestraften die erop neerkomt dat er na 25 jaar wordt getoetst om te kijken of er wellicht toch een terugkeer naar de vrije samenleving mogelijk is", zegt Boksem.

"Wij hebben kritiek op die procedure, omdat het uiteindelijk de minister is die beslist over het al dan niet terugkeren in de maatschappij. Wij zeggen: dat zou eigenlijk door een onafhankelijke rechter moeten gebeuren en niet door een politieke passant, wat een minister is in zekere zin."