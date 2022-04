Atletiekvereniging Lionitas neemt afscheid van icoon Sietske Rijpstra

Rijpstra was een atlete met nationale en internationale successen. Ze won de allereerste 400 meter die er ooit door vrouwen in Nederland is gelopen.

Na haar carrière heeft ze zowat alle functies zijn de vereniging gehad. In 2004 kreeg ze een koninklijk lintje voor al haar verdiensten voor Lionitas. Rijpstra was betrokken bij de oprichting in 1962 en is tot 2015 actief geweest voor de vereniging.