Tijdelijke woonruimte als oplossing voor huisvestingsprobleem Terschelling

Dat zouden dan tijdelijke locaties moeten worden, voor tien tot twintig jaar, denkt Haringa. Het is niet zomaar geregeld. "Er zitten ook onaantrekkelijke kanten aan, die moeten besproken worden. Wat is de impact van zo'n locatie bijvoorbeeld?"

Onaantrekkelijke kanten of net, uiteindelijk moeten er locaties komen. "Als dit 'm niet wordt, wat dan wel?"

135 huizen niet voldoende

Er worden ook vaste woningen gebouwd - de komende jaren in totaal 135 - maar dat is volgens Haringa veel te weinig. "Daar moeten we verder over praten. We voeren die gesprekken ook met de provincie en de gemeente. Want het is duidelijk dat er veel meer bij moet."

Overal in het land is er een huizencrisis, maar op de eilanden ziet die er anders uit dan op veel andere plekken. Niet alleen voor de bewoners is ruimte nodig, maar dus ook voor seizoenswerkers. "Als er al ruimte is, wordt die vaak ingezet voor permanente bewoning of recreatief gebruik. Daar verdien je meer aan dan aan een personeelslid."

Alleen praten helpt niet

Het zijn Haringa's laatste dagen of weken als wethouder. Er komt straks een nieuw college. "Ik ben dan wel demissionair, maar niet minder standvastig. Deze oplossing hebben we vorige nazomer ook al besproken. We moeten nu locaties benoemen en kijken hoever we komen. Want alleen maar praten over het probleem, dat brengt ons niet veel verder."