Geen draagvlak bij boeren voor stikstofplannen: "We willen serieus genomen worden"

Boerenorganisatie LTO-Noord is fel tegenstander van de plannen van de provincie die er nu liggen. Het draagvlak bij de boeren verdwijnt, zegt Fokke Hut van LTO-Noord.

Manier van leven

"Boeren doen dit werk omdat ze passie voor hun werk hebben of omdat het in de familie zit. Het is een manier van leven. Door deze plannen is er geen toekomstperspectief meer", zegt Hut. Het betekent in de praktijk dat de boeren niet meer met de provincie willen samenwerken.

"Er is meer dan opkoop"

Tegelijkertijd moet er ook een oplossing komen voor de stikstofcrisis, geeft Hut meteen toe. Volgens de LTO zijn er veel meer dingen mogelijk dan opkopen, uitkopen en als laatste 'verplichte uitkoop'. Hut denkt dan aan mestmaatregelen die voor iedereen en overal gelden.

Duurzaam boeren

En de toekomst toch ligt in duurzame landbouw, dan is het beter niet boeren uit te kopen. Want dan zijn er minder boerenbedrijven en dus is er ook minder grond. Bij kringlooplandbouw moet er juist meer grond zijn om rendabel te kunnen boeren.

"Wie wil nu alles opgeven?"

"Uitkopen is voor boeren niet interessant", zegt Hut. "Dan is er geen toekomstperspectief meer. Voor een boer is het niet gewoon simpel ophouden met een bedrijf. Het betekent het einde van je manier van leven. Je moet alles opgeven. Slechts enkele mensen willen dat."

Actie?

Boeren zijn vaak wel bereid om actie te voeren. Hut denkt dat ze nu inzien dat ze met op andere manieren ook veel voor elkaar kunnen krijgen. "Met een positieve insteek komen we verder dan met een negatieve insteek. Als wij met de trekker naar een gemeentehuis of het provinciehuis gaan, is dat om iets te bespreken. Niet omdat we daar alleen maar boos staan te doen."