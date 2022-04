Marwin Talsma en Gert Wierda naar ploeg van Jillert Anema

Marwin Talsma maakt de overstap van Team FrySk van coach Siep Hoekstra naar Zaanlander. Het wordt de tweede keer dat de 24-jarige Grouster onder leiding van Jillert Anema gaat rijden.

In het seizoen 2017-2018 kwam Talsma namelijk uit voor de Clafis-ploeg van Anema. Daar kwam toen een beetje een raar einde aan. Talsma wil er echter niet meer op terugkijken. "We hebben gezegd dat we het verleden laten achter ons laten en we nu een mooie samenwerking aangaan", aldus Talsma.

Langere afstanden

Er zal voor Talsma niet veel veranderen. Hij blijft zich focussen op de langere afstanden. Wel zal hij nu ook eens een marathon moeten rijden, vertelt hij. Qua randvoorwaarden zullen er wel wat meer verschillen zijn.