SportCast: "Als je een scheve schaats rijdt, krijg je zo een blok hout in je nek"

In de SportCast wordt ook even contact gezocht met Michel Vlap. De middenvelder van FC Twente speelde met 3-3 gelijk tegen PSV. Hij scoorde, leidde met balverlies een tegengoal in én miste een grote kans op het moment dat Twente met 3-2 voor stond.

"Negentien van de twintig keer op training schiet ik die erin. En nu gaat hij op de lat. Daar heb ik afgelopen nacht vijf keer flink van gelegen", geeft de Sneker eerlijk toe. Toch overheerst de trots. "We hebben tegen een topploeg fantastisch gespeeld."

Terug naar Anderlecht?

De vraag is nog waar Vlap volgend seizoen speelt. Zelf weet hij het ook nog niet. Hij wordt door FC Twente gehuurd van het Belgische Anderlecht, waar zijn contract nog twee jaar doorloopt.

Wel weet Vlap dat ze hem bij Anderlecht in de gaten houden. Zo krijgt hij wel eens appjes van trainer Vincent Kompany. "Hij appt me af en toe wel eens dat ik het goed heb gedaan. Ik heb geluiden gehoord dat ze alle wedstrijden hebben gezien en heel tevreden zijn", zegt Vlap.