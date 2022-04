Inwoner van Twijzel krijgt celstraf voor doorrijden na aanrijding De Westereen

De aanrijding op de Tolweg op De Westereen was op 1 november 2020. De automobilist had de bestuurder van de andere auto voorrang moeten verlenen, maar deed dat niet.

De verdachte ontkent dat hij bij het ongeluk betrokken was. Een getuige had een deel van het kenteken onthouden van de doorrijdende auto. Het was op één letter na hetzelfde kenteken als dat van de man uit Twijzel.

Sloopbedrijf

Verder was de persoon in de aangereden auto gebeld door een sloopbedrijf. De sloper was op zijn beurt niet lang na de aanrijding gebeld door iemand met hetzelfde telefoonnummer als het mobiele nummer van de verdachte. De vraag aan de sloper was of ze ook onderdelen hadden voor net zo'n soort auto als de man uit Twijzel heeft.

Al met al te veel toevalligheden, volgens de politierechter. De inwoner van Twijzel werd veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf.

Echter, er liep nog een eerdere voorwaardelijke celstraf, ook van drie weken. Opgeteld bij de huidige straf is dat in totaal zes weken gevangenisstraf die de man moet uitzitten.