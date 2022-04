Voor klimaat, tegen Rusland: school in Wolvega zet kachel twee graden lager

De school zegt dat het belangrijk is voor het klimaat om de kachel zachter te zetten. Maar de oorlog in Oekraïne speelt ook een rol, omdat het Westen niet meer zo afhankelijk meer wil zijn van Russisch gas.

Het Linde College begint er dinsdag mee, na overleg met de ouders en leerlingen. "Deze week is ideaal om hiermee te beginnen", zegt rector Jan Osinga. "Juist omdat het nu niet zo warm is. Bij warmer weer zou het te makkelijk zijn."

Niet blauwbekken

Leerlingen en docenten wordt aangeraden om zich er op te kleden. "Over een paar weken bekijken we hoe het bevalt, zegt Osinga. "Als mensen beginnen te blauwbekken, dan zetten we de kachel hoger."