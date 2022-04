Drie redders KNRM op Schiermonnikoog na 111 jaar herdacht met plaquette

Een van de drie, Jan Livius Visser, kwam in 1911 om bij een oefening. Voor een oefentocht was de roeireddingsboot uitgevaren. Het was mooi weer en er stond een stevige branding.

De boot kwam roeiend goed door de branding, maar sloeg bij het strand om. Visser kon niet onder de omgeslagen boot komen. Hij raakte zwaargewond en overleed later.

Overboord geslagen

Tien jaar daarna kwamen twee mannen om het leven toen ze waren uitgevaren voor een stoomschip dat een noodvlag had gehesen. Toen de reddingsboot bij het schip kwam, bleek dat het schip een sleepboot wilde hebben, geen reddingsboot.

Toen de mannen terug roeiden, sloeg de boot om in de branding. Twee mannen, Ambrozius Dubblinga en Douwe Visser, sloegen overboord.

De tien overgebleven roeiers dreven op de kiel van de boot met de ebstroom naar volle zee. Daar werden ze na drie uur toevallig ontdekt door een passerende sleepboot, die de roeiers redden.

Plaquette

Ter nagedachtenis van de drie redders wordt zaterdag een gedenksteen onthuld, dat wordt gedaan door nakomelingen van de verdronken mannen.