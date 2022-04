Musea willen weer bezoekers en geld binnen krijgen na twee magere coronajaren

De Friese musea hebben het niet zo krap dat ze dreigen om te vallen, aldus Pragt. Er is wel sprake van een zorgelijke situatie. Het geldtekort kost de musea veel energie, bijvoorbeeld door het aanvragen van subsidies. Exposities is wel het laatste waarop ze willen bezuinigen.

Minder vrijwilligers

Vanwege corona werken er ook minder vrijwilligers in de musea. Mensen die kwetsbaar zijn qua gezondheid of die in een kwetsbare omgeving zitten, melden zich minder snel aan of worden vrijwilliger-af.

Bezoekersaantallen

Qua bezoekersaantallen is het beeld in Fryslân wisselend, volgens Pragt. Sommige musea krijgen minder bezoekers over de vloer, bij andere valt her wel wat mee. In de provincie moet de drukste periode nog komen.