Negenvoudig SKS-kampioen Douwe Visser komt terug op Sneker Pan

In 2018 en 2019 werd het Sneker skûtsje twee keer twaalfde in het eindklassement onder leiding van Jappie, terwijl zijn vader in 2016 nog kampioen werd. Toch betekent dat volgens Visser niet dat hij een slechtere schipper is dan zijn vader.

"De ontwikkeling van het team en het skûtsje gaat mij niet snel genoeg. En laten we eerlijk zijn, ik ken maar één man die schipper is geweest op de Sneker Pan, dus voor mij is de keuze dan snel gemaakt. Of nou ja, vlug gemaakt. Ik heb er wel even over nagedacht en je moet er zelf ook wel klaar voor zijn. Ik wilde er zeker van zijn wat ik hem allemaal moest vragen, en daar heb ik twee jaar voor nodig gehad."

Linker rijtje

Douwe Visser denkt niet dat de Sneker Pan met zijn komst straks weer zal meedoen voor de prijzen: "De mensen met ervaring, zoals Grou en Lemmer, zullen de eerste plekjes in het klassement wel bezetten. Maar als wij in de onderkant van het linker rijtje kunnen staan, zou dat heel mooi zijn."