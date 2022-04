Weer meer omzet voor tuincentra: "Mensen willen het thuis mooi en gezellig maken"

Ze merkt ook dat de hogere benzineprijzen van invloed zijn. "We hebben een grote regiofunctie en tegenwoordig bellen mensen eerst of een bepaald artikel op voorraad is, anders komen ze voor niets."

Dy hogere energierekeningen merken de kwekers ook. "Sommigen hebben moeite om hun hoofd boven water te houden en is er minder aanvoer. Dat willen we niet doorberekenen aan klant. We proberen een scherpe prijs te houden. Als het te duur wordt, verkopen we het niet meer."