Sneek krijgt extra school voor honderd Oekraïense kinderen

Er zijn drie ISK's in Fryslân: in Leeuwarden, in Drachten - met een dependance in Burgum - en in Sneek. Dat is onvoldoende. Daarom zijn er plannen om in Sneek een tweede school op te richten voor maximaal honderd leerlingen.

Voor heel Fryslân komen er zo'n zeshonderd extra leerlingen bij, verwacht Cora van Haar. Het ISK heeft dinsdag in Sneek een eerste bezichtiging van een mogelijke locatie om daar les te geven. Het is de bedoeling dat de lessen daar op 9 mei beginnen.