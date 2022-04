Het beste natuurinitiatief: stuur je nominatie voor de Johan de Jong-boom in

Boom

Alles wat mensen maar kunnen bedenken uit liefde voor de natuur, komt in aanmerking. Bovendien kan jong en oud meedoen. De prijs is een boom en de winnaar mag zelf bepalen waar de boom komt te staan. Waarom een boom? Een boom is mooi, geeft zuurstof en is gezond voor ons klimaat.

Een boom geeft plek aan alle vogels waar Johan de Jong zo van houdt. Een boom heeft ook een symbolische waarde. Bij het planten van een boom denk je aan de toekomst, aan latere generaties. Een boom wordt altijd groter dan jijzelf. Dat is ook wat Johan de Jong bedoeld heeft met zijn lessen: de liefde voor de natuur bijbrengen aan kinderen, die daar in de toekomst ook mee aan de slag kunnen.