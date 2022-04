Bestuurder was mogelijk onder invloed bij ongeluk op Leeuwarder Aldlânsdyk

De automobilist van de witte personenauto reed door de brede middenberm en raakte gewond bij de frontale botsing op de andere weghelft die volgde.

Bloedproef

Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ook een bloedproef afgenomen. De politie wil daarmee bekijken of de bestuurder onder invloed was van drugs, en als dat zo is, welke drugs dat dan zijn.

Het ongeluk gebeurde in de drukke ochtendspits, De weg moest worden afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen en voor het politie-onderzoek.