Minder drugslabs en hennepplantages opgerold in 2021

De cijfers lijken positief voor Noord-Nederland. De verwachting was dat het aantal productielocaties hier zou toenemen nu er in het zuiden, Noord-Brabant, veel worden opgerold. "Als we naar de cijfers en gegevens kijken die we hebben kunnen wij dat niet bevestigen", zegt chef recherche Noord-Nederland Sylvia te Wierik. "We zien in het zuiden en oosten van het land wel meer dumpingen van drugsafval, maar in het noorden blijft dat al een paar jaar stabiel."

Bestrijding van synthetische drugs

De afgelopen tijd heeft de politie erg ingezet op de bestrijding van synthetische drugs. Er kon een slag worden gemaakt nadat ze konden meelezen met gesprekken op cryptotelefoons. "We hebben daar in 2020 veel onderzoek naar gedaan en toen veel criminele samenwerkingsverbanden opgerold. Dat heeft in 2021 een duidelijk effect gehad."

Of dat blijft, is de vraag. "Wat we zien, is dat het vaak tijdelijk is. Het blijft altijd een kat-en-muisspel tussen criminele en politie."