Groot onderzoek in Waddenzee naar vis en visetende vogels

De onderzoekers zijn verbonden aan het zogeheten Swimway-project en willen tegelijkertijd met het visonderzoek ook inventariseren waar visetende vogels zitten.

Dat er bij dit onderzoek vooral wordt gekeken naar vissen die wat hoger boven de bodem leven, zoals spiering of haring, is niet zo vreemd; die vissen zijn makkelijker te vangen door vogels zoals sternen of zeevogels die daar ook van afhankelijk zijn.

Zoeken met akoestisch gereedschap

Ingrid Tulp (Wageningen Marine Research) is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke begeleiding van het Swimway-project en legt uit hoe onderzoek wordt gedaan: "We gaan vanuit alle zeegaten zigzaggend zo diep als we kunnen komen de geulen in."

Dat wordt gedaan met een schip dat akoestisch gereedschap aan boord heeft. Tulp: "Dat is apparatuur die geluidsgolven uitzendt. Die stralen naar beneden toe en de vis reflecteert dat geluid. Dan krijg je een signaal binnen en op die manier kun je zien waar de scholen vis zich bevinden."