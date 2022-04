EHBO'ers hebben nieuwe papieren nodig: "Dat kan een probleem worden"

Afhankelijk van het evenement zijn verschillende EHBO-niveaus nodig. "Dat hangt af van de risicoanalyse en de vergunning", zegt bestuurslid Henk Kooistra van EHBO Friesland. Lang niet alle Friese EHBO'ers hebben die papieren.

Friese EHBO-verenigingen proberen door samenwerking de gaten te vullen. Lukt dat niet? "Dan wordt er een beroep gedaan op betaalde hulpverlening. Dat is wel een kostenpost die erbij komt", zegt Kooistra.

EHBO in de cafetaria

Ook voor de EHBO-ruimtes komen er nieuwe eisen aan. "Eigenlijk praat je over EHBO-post en EHBO-ruimte, daar moeten vier personen kunnen zitten, er moet verwarming en airco zijn, niet te dicht bij het podium."

Volgens Kooistra is het wel goed dat er nieuwe eisen komen. "In Wolvega hadden we een keer de EHBO-post in een cafetaria, dat is niet meer van deze tijd."