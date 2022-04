Interim-trainer Haar over nederlaag: "Dit is een deceptie"

Cambuur kwam al na drie minuten met 0-1 achter. Haar zag dat zijn ploeg die teleurstelling goed verwerkte. "We hebben de rug gerecht met strijd en passie. Dan is de schade snel weer hersteld. Met publiek dat er de hele wedstijd achter heeft gestaan."

Haar wilde in het duel met name strijd zien van Cambuur. "Ik heb een strijdbaar Cambuur gezien, dat de inzet, motivatie en strijd altijd als basis moeten hebben. Voor het publiek en omdat je dan zelf makkelijker gaat voetballen."

'De 1-2 kunnen we onszelf verwijten'

Javier Vet maakte de beslissende 1-2 toen hij van afstand vrij kon uithalen. Daar was Haar niet blij mee: "Dat begint aan de rechterkant, waar we balverlies leiden. Dan is er geen druk op de bal, ik denk dat het een schot van wel dertig meter was. Een geweldige goal, maar dat kunnen we onszelf verwijten."

De trainer probeerde nog een gelijkspel uit het vuur te slepen door aanvallend te wisselen. "2-1 achter in een laatste fase is geen hele fijne situatie. Met wissels proberen we nog terug te komen en krijgen we een aantal mogelijkheden. Het gevaar was er nog wel, maar het mocht niet baten, het was niet genoeg."

Smit debuteert

Naast Haar maakte ook de 19-jarige Milan Smit zijn debuut voor Cambuur. Hij verving in de tweede helft spits Uldrikis. Normaal speelt Smit zijn wedstrijden voor Jong Cambuur.