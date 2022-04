Haye ziet verbetering bij Heerenveen: "We moeten onszelf belonen"

Mei it tsjinhâlden fan in strafskop hie Erwin Mulder in wichtige rôle by it lykspul.

Met het tegenhouden van een strafschop had Erwin Mulder een belangrijke rol bij het gelijkspel. "Sparta moest winnen om richting ons te kunnen kijken. Als je dan een penalty tegen krijgt moet je zorgen dat Sparta niet op voorsprong komt", vat Mulder samen.

Hij was goed voorbereid op de trap van Lennart Thy. "We hebben wat lijstjes natuurlijk, die kijk je na. Dit is wel zijn vaste hoek, dan wacht je lang en ga je vol voor die hoek."

Of de penalty's terecht waren, betwijfelt ook Mulder. "Ze kunnen 'm geven. Maar het is wel heel licht. Als je twee penalty's aan Sparta geeft, als ze zo licht zijn, dan kan je ons ook één geven."